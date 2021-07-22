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Lokal Anestezi Nedir ve Nasıl Yapılır? Lokal Anestezi Çeşitleri ve Yan Etkileri - Son Dakika

Lokal Anestezi Nedir ve Nasıl Yapılır? Lokal Anestezi Çeşitleri ve Yan Etkileri

22.07.2021 15:26
Lokal Anestezi Nedir ve Nasıl Yapılır? Lokal Anestezi Çeşitleri ve Yan Etkileri, System.String[]

Lokal anestezi, vücudunuzun bir kısmının lokal anestezik adı verilen bir ilaçla uyuşturulmasıdır.

Lokal anestezi, vücudunuzun bir kısmının lokal anestezik adı verilen bir ilaçla uyuşturulmasıdır.

Lokal Anestezi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Lokal anestezik, sinirlerinizin ağrı sinyallerini beyninize taşıma şeklini bloke ederek çalışır. Bu uyuşma etkisi kısa bir süre devam eder. Hala uyanıksınız ve etrafınızda olup bitenlerin farkındasınız, ancak herhangi bir acı hissedemezsiniz, bunun yerine genellikle sadece biraz dokunma ve baskı hissi duyacaksınızdır. Lokal anestezi türlerini öğrenerek, bu işlemin nasıl yapıldığını daha net bir şekilde kavrayabilirsiniz. Üç ana tip lokal anestezi vardır. Bunlar;

Topikal anestezi

Lokal anestezik enjeksiyonlar

Bölgesel anestezidir.

Topikal Anestezi: Jel veya krem, damlalar, merhem veya sprey şeklinde olabilir. Bu, enjeksiyon veya implant yaptırmadan önce bölgeyi uyuşturmak için kullanılabilir, böylece iğneden ağrı hissetmezsiniz.

Lokal Anestezik Enjeksiyonlar: Ağrıyı hissettiren sinirleri hedef almak için cildinizin hemen altına lokal anestezik enjekte edilir. Deriniz ve hemen altındaki bölge daha sonra uyuşacaktır. Bunu küçük bir cerrahi prosedürden önce yaptırabilirsiniz.

Bölgesel Anestezi: Doktorunuz veya anestezistiniz geniş bir alanı veya vücudunuzun derinliklerinde bir alanı uyuşturmak için sinirin yakınına lokal anestezi enjekte edecektir. Üç tip bölgesel anestezi vardır.

Spinal anestezikler

Bacaklarınızı ve göbek deliğinizin altındaki alanı uyuşturmak için omuriliğinizin etrafındaki sıvıya spinal anestezi enjekte edilir. Bu, kalça protezi gibi bazı ameliyat türlerinden önce olabilir.

Epidural anestezikler

Sırtınıza yerleştirilen küçük bir tüple yapılır. Herhangi bir ağrıyı hafifletmek için anestezik ihtiyacınız olduğu kadar tüpten doldurulabilir. Epidural anestezi, mesaneniz gibi vücudunuzun belirli bir bölümüne veya sezaryen öncesinde odaklanabilir. Aynı zamanda ameliyat ve ağrı kesici, bel ve bacak ağrıları için de kullanılabilir.

Sinir bloğu

Sinir bloğunuz varsa, lokal anestezik belirli bir sinirin etrafındaki dokulara enjekte edilir. Bu, cerrahi bir prosedürden önce eliniz, bacaklarınız veya başınız gibi bir bölgedeki hissi engeller.

Enjeksiyon veya kan testi yaptırıyorsanız lokal anestezi kullanılır. Ayrıca ağız ve diş sağlığında, gastroskopi, boğaz ağrısı ya da hemoroid gibi ağrılı bir durumu tedavi etmek için lokal anestezi kullanılabilir. Bazen farklı anestezi türlerinin bir kombinasyonuna sahip olabilirsiniz. Genel anestezi altında bir ameliyat, ardından daha sonra ağrıyı hafifletmek için epidural gibi lokal veya bölgesel bir anestezi yapılabilir.

Lokal anestetikler ne kadar hızlı çalıştıklarına göre değişir. Bazı lokal anestezik enjeksiyonlar birkaç dakika sonra etki eder. Diğerlerinin çalışması yaklaşık 30 dakikaya kadar daha uzun sürebilir. Anestezik bir göz spreyinin etki etmesi sadece birkaç saniye alabilir.Lokal anestezik kremin etki etmesi 60 dakikaya kadar sürebilir.

Lokal Anestezinin Yan Etkileri Nelerdir?

Yan etkiler istenmeyen ancak çoğunlukla lokal anesteziden sonra sahip olabileceğiniz geçici etkilerdir. Lokal anestezik ilaç cildinize enjekte edildiğinde bir batma hissi hissedebilirsiniz. Epidural veya spinal anestezik enjekte edildiğinde biraz ağrı çekebilirsiniz. Ayrıca;

Alerji nedeni ile cildinizde fazladan kabarma ve kızarıklık,

Lokal anestezinin verildiği cilt çevresinde bir miktar morarma,

Bir enfeksiyon,

Enjeksiyon bölgesinde biraz kanama meydana gelebilir.

Bazı lokal anestezik türleri nedeni ile;

Baş ağrısı (spinal anesteziniz varsa),

Uzun sürmese de sinirlerde hasar (bölgesel anesteziniz varsa), görülebilir.

Çoğu insan lokal anesteziklere kötü tepki vermez. Ancak anafilaksi adı verilen çok kötü bir alerjik reaksiyon yaşayabilirsiniz. Ayrıca kalbiniz ve sinir sisteminizle ilgili sorunlarınız olabilir.

Lokal Anestezi Nedir ve Nasıl Yapılır? Lokal Anestezi Çeşitleri ve Yan Etkileri

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Lokal Anestezi Nedir ve Nasıl Yapılır? Lokal Anestezi Çeşitleri ve Yan Etkileri - Son Dakika Magazin


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