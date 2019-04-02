Lokalde Çıkan Sözlü Tartışma Kanlı Bitti: 1 Ölü
10 dakika önce
Lokalde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 1 ölüÇORUM - Çorum'da bir lokalde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti.
Lokalde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 1 ölü
ÇORUM - Çorum
'da bir lokalde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti. 20 yaşındaki bir genç tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, Emek Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, lokalde bulunan Yılmaz Ö. ve Volkan Ş. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Volkan Ş. üzerinde bulunan tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Yılmaz Ö. Olay yerinde hayatını kaybetti. Polis
ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Yılmaz Ö.'nün cesedi Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:51 Kaynak: İHA
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