Son Dakika Haberleri: Lokalde Cinayet: 1 Ölü

Lokalde Cinayet: 1 Ölü

1 saat önce

Çorum'da bir lokalde çıkan tartışmada kan aktı.

Lokalde Cinayet: 1 Ölü, System.String[]
Çorum'da bir lokalde çıkan tartışmada kan aktı. 20 yaşındaki bir genç tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, Emek Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, lokalde bulunan Yılmaz Ö. (20) ve Volkan Ş. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Volkan Ş. üzerinde bulunan tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Yılmaz Ö. Olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Yılmaz Ö.'nün cesedi Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:28 Kaynak: İHA

Çorum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rap Şarkıcısı Nipsey Hussle Uğradığı Saldırı Sonucu Öldü TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut Atandı Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu Haluk Levent, Seçim Sonuçlarına Yorum Yapamadığı İçin İsyan Etti!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 03:03:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lokalde Cinayet: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]