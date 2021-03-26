Lokalde eğlenen 18 kişiye 129 bin lira ceza - Son Dakika

Lokalde eğlenen 18 kişiye 129 bin lira ceza
26.03.2021 09:25
İZMİR'in Konak ilçesinde, sokağa çıkma yasağına rağmen bir lokalde eğlenen 18 kişiye toplam 129 bin 600 lira ceza uygulandı.
İZMİR'in Konak ilçesinde, sokağa çıkma yasağına rağmen bir lokalde eğlenen 18 kişiye toplam 129 bin 600 lira ceza uygulandı.
Polis ekipleri, Akın Simavi Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki dernek lokalinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çok sayıda kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Hemen adrese giden ekipler, içerideki 18 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için toplam 129 bin 600 lira ceza uyguladı. Dernek yöneticileri hakkında ise işlem yaptı.
- İzmir
Son Dakika Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 indirim müjdesi! Yan koltuk ve aile tarifesi geliyor Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Günlük zarar 9,6 milyar doları buldu, geminin ikiye bölünmesi gündemde Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti