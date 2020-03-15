Lokalde gürültü kavgası kanlı bitti 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lokalde gürültü kavgası kanlı bitti 1 ölü - Son Dakika

Lokalde gürültü kavgası kanlı bitti 1 ölü

1 saat önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir lokalde oyun oynayan Burhan Bahar (42), gürültü yaptığı gerekçesiyle Şahin O.'yu darp etti.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir lokalde oyun oynayan Burhan Bahar (42), gürültü yaptığı gerekçesiyle Şahin O.'yu darp etti. Olay sonrası lokalden ayrılan Şahin O., bir sür sonra tabanca ile olay yerine gelerek Burhan Bahar'ı vurarak öldürdü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Muhittin Erener Mahallesi 163717 sokakta bulunan bir lokalde meydana geldi. İddiaya göre, lokalde oyun oynadıkları sırada, Burhan Bahar, gürültü yaptığı gerekçesiyle Şahin O.'yu uyardı. Bahar'ın uyarısına Şahin O.'nun tepki göstermesi üzerine, ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Bahar, Şahin O.'yu darp etti.

Lokalde bulunanların araya girmesiyle tartışma sonlanırken, lokali terk eden Şahin O., bir süre sonra tabanca ile geri döndü. Şahin O.'nun çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında tabanca ateş açtı. Vücuduna kurşun isabet eden Burhan Bahar, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Şüpheli Şahin O., hızla olay yerinden uzaklaşırken, lokaldeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bahar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri lokali kapatarak olay yerinde incelemelerde bulundu. Burhan Bahar'ın öldüğünü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Şahin O.'nun yakalanması için çalışma başlatılırken, Burhan Bahar'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Lokalde gürültü kavgası kanlı bitti 1 ölü

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:09 Kaynak: DHA
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