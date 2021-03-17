Lokalde kumar oynadığı iddiasıyla 14 kişiye para cezası kesil - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Gaziosmanpaşa'da lokal olarak faaliyet gösteren yerde kumar oynadığı iddia edilen 14 kişiye idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi'nde lokal olarak kullanılan bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Lokal olarak faaliyet gösterdiği belirlenen adreste yapılan kontrollerde buradaki 14 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca para cezası kesildi.

İş yeri sahibi A.Y. hakkında ise "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.