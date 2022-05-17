Lokanta bacasından çıkan yangın büyüyerek binayı kapladı, korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika
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Lokanta bacasından çıkan yangın büyüyerek binayı kapladı, korku dolu anlar yaşandı

17.05.2022 10:08

- Lokanta bacasında çıkan yangın büyüyerek binayı kapladı, korku dolu anlar yaşandı Esenyurt'ta bir lokantanın bacasında çıkan yangın büyüyerek binayı kapladı; o anlar kameraya yansıdı Esenyurt'ta bir lokantanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

- Lokanta bacasında çıkan yangın büyüyerek binayı kapladı, korku dolu anlar yaşandı

Esenyurt'ta bir lokantanın bacasında çıkan yangın büyüyerek binayı kapladı; o anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir lokantanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede alevlerin sardığı bina itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 08.45 saatlerinde Esenyurt Kıraç mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir lokantanın bacasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa bir sürede 4 katlı binanın cephesini kapladı. Alevlerin binayı sardığı yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Lokanta bacasından çıkan yangın büyüyerek binayı kapladı, korku dolu anlar yaşandı
Lokanta bacasından çıkan yangın büyüyerek binayı kapladı, korku dolu anlar yaşandı
Lokanta bacasından çıkan yangın büyüyerek binayı kapladı, korku dolu anlar yaşandı

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Metruk binada çıkan yangında mahallelinin itfaiyecilere ayran seferberliği Metruk binada çıkan yangında mahallelinin itfaiyecilere ayran seferberliği GAZİANTEP - Binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü GAZİANTEP - Binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lokanta bacasından çıkan yangın büyüyerek binayı kapladı, korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika


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