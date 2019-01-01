Son Dakika Haberleri: Lokanta Kisvesi Altında 'Kumarhane'

Lokanta Kisvesi Altında 'Kumarhane'

38 dakika önce

Eskişehir'de, bir lokantada kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

Lokanta Kisvesi Altında 'Kumarhane', System.String[]
Eskişehir'de, bir lokantada kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda kumar oynayan 41 kişiye toplam 10 bin 619 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yassıhöyük Mahallesi'ndeki bir lokantada 'Tombala' adı altında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda, 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan işletme sahipleri H.Y., İ.Ç., H.Ç., B.P., S.Ç. ve Ö.Y. yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda ise, kumar makineleri ve ekipmanları ele geçirildi. Kumar oynadıkları belirlenen 41 kişiye 259'ar lira ceza kesildi. Ayrıca kumar oynarken yakalanan M.T.'nin genel güvenlik sorgulamasında hakkında 'Korku ve panik oluşturacak şekilde havaya ateş açmak' suçundan arandığı da tespit edildi.

Öte yandan ruhsatsız olduğu belirlenen lokanta, belediye ekipleri tarafından mühürlendi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:23 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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