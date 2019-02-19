Son Dakika Haberleri: Lokanta Kokoreç Vs. Ev Yapımı Kokoreç

Lokanta Kokoreç Vs. Ev Yapımı Kokoreç

2 saat önce

Bu videomuzda evde, daha doğrusu stüdyomuzda kokoreç yapıyoruz.

Bu videomuzda evde, daha doğrusu stüdyomuzda kokoreç yapıyoruz. Aynı zamanda elimizde bir de restorandan aldığımız kokoreç var. İkisini karşılaştırıp hangisinin daha lezzetli olduğuna karar vermek için lezzet testine tabi tutuyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:38 Kaynak: Youtube

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