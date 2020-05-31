Lokanta, restoran ve kafeler yeniden açılmak için hazırlık yapıyor - Son Dakika

Lokanta, restoran ve kafeler yeniden açılmak için hazırlık yapıyor

Erzurum, Iğdır, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan lokanta, restorant ve kafeler yeniden açılmak için hazırlık yapıyor.

Lokanta, restoran ve kafeler yeniden açılmak için hazırlık yapıyor, System.String[]

Erzurum, Iğdır, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan lokanta, restorant ve kafeler yeniden açılmak için hazırlık yapıyor.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen lokanta, restoran ve kafeler normalleşme süreciyle yarın müşteri kabul etmeye başlayacak.

Erzurum'da iş yerlerini sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlemeye başlaşan işletme sahipleri, lokanta, restoran ve kafelerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yaptı.

Erzurum Lokantacılar Odası Başkanı Zeki Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süre sonra yeniden müşteri kabul etmeye başlayacak iş yerlerinde tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Personelin bone, maske ve eldiven takarak çalışacağını ifade eden Pınar, "Oda üyelerimiz masa aralarında boşluk bırakıp, bazı alanları yine sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenledi. Küçük olan işletmelerde ise masalardaki sandalye sayısında azaltma yapılıyor. Müşteriler masada yan yana oturmayacak." diye konuştu.

Iğdır

Iğdır'da da faaliyete başlamayı heyecanla bekleyen işletmeciler, lokanta, restoran ve kafeleri temizledi, dezenfekte etti.

Kafe işletmecisi İzzet Eyüpoğlu, işletmesini yeniden açacağı için mutlu olduğunu belirtti.

Zorlu geçen sürecin önlemler sayesinde başarıyla yürütüldüğünü belirten Eyüpoğlu, "Yaklaşık 3 aydır iş yerim kaplıydı. Sosyal mesafenin korunması için yürütülen çalışmaları destekliyoruz. Yarın açılacak olan iş yerimizde temizlik ve dezenfekte yaptık. Sosyal mesafe kurallarına uyarak hizmet vereceğiz. Tek kullanımlık bardak ve benzeri ürünler kullanacağız." diye konuştu.

Ağrı

Ağrı'da Kovid-19 salgını nedeniyle uzun bir süredir kapalı olan lokanta, restoran ve kafelerde son hazırlıklar yapıldı.

Temizlik, bakım, onarım ve dezenfekte işlemlerinin yapıldığı iş yerlerinde, masalar sosyal mesafeye göre düzenlendi.

Kafe işletmecisi Hanifi Koç, uzun süre sonra iş yerini açmanın sevincini yaşadığını belirterek, alınan önlemler kapsamında hizmet vermeye çalışacaklarını aktardı.

Ardahan

Ardahan'da lokanta, restoran ve kafelerde hazırlıklar tamamlandı.

Kent merkezinde kafe ve pastane işleten Erbay Özer, yarın mesaiye başlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Müşterilere sağlıklı ve hijyenik ortamda hizmet vermeye çaba göstereceklerini kaydeden Özer, "Kapalı olduğumuz sürede paket servisiyle hizmet vermeye çalıştık. Ayrıca, kafe bölümünde de farklı düzenlemelere gittik. Bundan sonra müşterilerimize daha güzel ve kaliteli hizmet sunmak adına bazı görsel düzenlemelerimiz oldu. Aslında bu kapalı süreyi fırsata çevirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Kars

Kars'ta önlemler kapsamında bir süredir kapalı olan işletmelerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

İşletme sahipleri özellikle iş yerlerini sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenledi. Bazı işletmeciler de koltuk ve sandalyeleri 140 derecede buharla temizleyerek hazırlık yaptı.

Kafe işletmecisi Faruk Savaş, "Yeni tedbirler kapsamında çalışmalarımızı tamamladık, iş yerimizi dezenfekte ederek koltuklarımızı buharla yıkadık. Müşterilerimiz rahat bir şekilde gelebilir." dedi.

Koltukları buharla temizleyen Yakup Ekinci ise koronavirüs nedeniyle işletmelerde temizlik çalışması yaptıklarını belirterek, "Koltukları, sandalyeleri 140 derecede buharla temizleyip bakterilerden arındırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ardahan, Iğdır, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 01:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lokanta, restoran ve kafeler yeniden açılmak için hazırlık yapıyor - Son Dakika

Son Dakika

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