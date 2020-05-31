Lokanta, restoran ve kafeler yeniden açılmak için hazırlık yapıyor - Son Dakika

Ağrı'da yarın açılışa hazırlanan kafe, restoran ve lokantalar

İş yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışması

Bakım ve onarım çalışmaları

Hanifi Koç ile röportaj Ağrı'da Kovid-19 salgını nedeniyle uzun bir süredir kapalı olan lokanta, restoran ve kafelerde son hazırlıklar yapıldı.

Temizlik, bakım, onarım ve dezenfekte işlemlerinin yapıldığı iş yerlerinde, masalar sosyal mesafeye göre düzenlendi.

Kafe işletmecisi Hanifi Koç, uzun süre sonra iş yerini açmanın sevincini yaşadığını belirterek, alınan önlemler kapsamında hizmet vermeye çalışacaklarını aktardı.