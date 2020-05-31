Lokanta, restoran ve kafeler yeniden açılmak için hazırlık yapıyor - Son Dakika

İş yerlerinde buhar makinesiyle koltukların yıkanması

- Kars

Kars'ta önlemler kapsamında bir süredir kapalı olan işletmelerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

İşletme sahipleri özellikle iş yerlerini sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenledi. Bazı işletmeciler de koltuk ve sandalyeleri 140 derecede buharla temizleyerek hazırlık yaptı.

Kafe işletmecisi Faruk Savaş, "Yeni tedbirler kapsamında çalışmalarımızı tamamladık, iş yerimizi dezenfekte ederek koltuklarımızı buharla yıkadık. Müşterilerimiz rahat bir şekilde gelebilir." dedi.

Koltukları buharla temizleyen Yakup Ekinci ise koronavirüs nedeniyle işletmelerde temizlik çalışması yaptıklarını belirterek, "Koltukları, sandalyeleri 140 derecede buharla temizleyip bakterilerden arındırıyoruz." açıklamasında bulundu.