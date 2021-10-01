Lokanta sahibi, iş yerinin duvarını Yeşilçam oyuncularının resimleriyle donattı - Son Dakika

Lokanta sahibi, iş yerinin duvarını Yeşilçam oyuncularının resimleriyle donattı

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir lokanta işletmecisi, iş yerinin duvarlarını Yeşilçam filmleri oyuncularının resimleriyle süsletti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir lokanta işletmecisi, iş yerinin duvarlarını Yeşilçam filmleri oyuncularının resimleriyle süsletti. Adana- Ankara Otoyolu'ndaki işletmenin sahibi Yusuf Ulussever, genelde uzun yol şoförleri ile yolculuk yapan sürücüleri ağırladığı iş yerinin duvarlarını, sinema sanatçılarının resimleriyle donatmak istedi. Ulusever'in talebi üzerine çalışmalara başlayan resim öğretmeni İlker Sarı, "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin oyuncuları Türkan Şoray ve Kadir İnanır ile "Çiçek Abbas" filminin oyuncuları Şener Şen ve İlyas Salman'ın portrelerini lokantanın duvarlarına çizdi. Resimler, müşterilerin de beğenisini kazandı. Ulusever, AA muhabirine, çocukluğundan itibaren Yeşilçam filmlerine ilgi duyduğunu belirterek, "Bizler genelde 'kamyoncu esnafı'na hitap ettiğimiz için Selvi Boylum Al Yazmalım'daki kırmızı kamyonu da çalışmamıza dahil ederek böyle bir şey yaptık. Müşterilerimiz yemeğe oturmadan duvarda fotoğraf çektirip, sosyal medya hesaplarında paylaşıyor." dedi. Sarı ise çalışmanın yaklaşık 10 gün sürdüğünü söyledi.

Son Dakika

Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce

Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap

Vitor Pereira'ya tepki gösteren taraftarı, kaleci Berke Özer engelledi

Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var

5 aylık hamile Sezen'in katil kocası kendini böyle savundu: Metruk binada ilişkiye girdik, daha sonra 'çocuk senden değil' dedi

Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi

Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim

Erdoğan'ın "Beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği McGurk kimdir? İşte ABD'li isimle ilgili tüm bilgiler