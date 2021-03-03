Lokanta ve restoranlar açıldı ama vatandaş tedirgin - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından lokantalar yüzde 50 kapasite ile müşteri kabulüne başlarken, esnaf, vatandaşların halen lokanta ve restoranlara tedirgin olarak geldiklerini belirttiler.

Pandemi sürecinde risk sıralamasında sarı iller arasında bulunan Afyonkarahisar'da lokantalar yüzde 50 kapasite işle sabah 08.00 akşam 19.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kent merkezindeki lokanta ve restoranlar gerekli tedbirleri alarak müşterilerinin maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat ederek masalarda yemek yemelerine imkan sağladı.

Normalleşme süreciyle birlikte insanların bir an olsun mutlu olmaya başladığını ve esnafın yüzünün güldüğünü belirten işletme sahipleri, eskisi kadar olmasa da işyerlerini açmanın memnuniyeti içerisinde olduklarını kaydettiler. Vatandaşların halen daha lokantalara gitmede tedirgin olduğunu söyleyen esnaflar, bu kadarının bile bu ortamda yeterli olduğunu kaydettiler. - AFYONKARAHİSAR