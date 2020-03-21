Lokanta ve restoranlar için yeni tedbirler - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, içkili veya içkisiz tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinde müşterilerin oturmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine korona virüs (Kovid- 19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge gönderdi. Genelgede, "Bugün gece yarısı saat 24: 00 itibariyle içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri, sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek. Bu nedenle lokanta/restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak" denildi.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek lokanta, restoran, pastane ve benzeri iş yerleri için ilave tedbirlerin alınması gerekli görüldüğü belirtildi. Söz konusu tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde başta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanmasını/uygulanmasını ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi. - ANKARA