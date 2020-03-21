Lokanta ve restoranlar için yeni tedbirler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lokanta ve restoranlar için yeni tedbirler - Son Dakika

Lokanta ve restoranlar için yeni tedbirler

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, içkili veya içkisiz tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinde müşterilerin oturmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Lokanta ve restoranlar için yeni tedbirler, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, içkili veya içkisiz tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinde müşterilerin oturmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine korona virüs (Kovid- 19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge gönderdi. Genelgede, "Bugün gece yarısı saat 24: 00 itibariyle içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri, sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek. Bu nedenle lokanta/restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak" denildi.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek lokanta, restoran, pastane ve benzeri iş yerleri için ilave tedbirlerin alınması gerekli görüldüğü belirtildi. Söz konusu tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde başta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanmasını/uygulanmasını ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:35 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi
Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı         
22:06
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı         
19:45
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı         
14:52
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi         
14:38
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek         
10:24
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi         
09:10
Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!         
08:59
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi         
00:33
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 04:46:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lokanta ve restoranlar için yeni tedbirler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]