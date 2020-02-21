Lokanta yangını korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lokanta yangını korkuttu - Son Dakika

Lokanta yangını korkuttu

6 saat önce

Adıyaman'da, bir lokantada çıkan baca yangını korkuya neden oldu.

Lokanta yangını korkuttu, System.String[]

Adıyaman'da, bir lokantada çıkan baca yangını korkuya neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi eski Eskisaray Polis Merkezi yanında bulunan bir lokantanın baca kısmında yangın meydana geldi. Dumanların yükselmesiyle ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü.


Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda işletmede maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

5 katlı rezidansta yangın
Amasra'da evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü, haberi duyan anne fenalık geçirdi Astsubay, eşini öldürüp intihar etti 14 yaşındaki kız, babasıyla yaşayan kadını sırtından bıçaklayarak yaraladı

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:28:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lokanta yangını korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]