Son Dakika Haberleri: Lokantacı esnafı Mevlana törenlerine hazır
Son Dakika Güncel Lokantacı esnafı Mevlana törenlerine hazır - Son Dakika

Lokantacı esnafı Mevlana törenlerine hazır

6 saat önce

Konya Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Hz. Mevlana'yı Anma Törenlerinde lokantacı esnafının 'Ahilik Kültürü'ne yakışır bir şekilde hizmet edeceğini söyledi.

Lokantacı esnafı Mevlana törenlerine hazır, System.String[]

Konya Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Hz. Mevlana'yı Anma Törenlerinde lokantacı esnafının 'Ahilik Kültürü'ne yakışır bir şekilde hizmet edeceğini söyledi.


Konya Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan yaptığı açıklamada, Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerine katılmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin Konya'da buluşacağını söyledi. Misafirlerin Konya'dan güzel izlenimlerle ayrılmaları noktasında lokantacı esnafının üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini kaydeden Karamercan, "Ahiliğe yakışır bir şekilde misafirperverliğimizi en iyi şekilde göstereceğiz. Konyamızda ziyaretçi yoğunluğunun en fazla olacağı Mevlana Müzesi civarında bulunan lokanta ve otellerimize, hizmet, temizlik ve hijyen kurallarına uymaları için gerekli uyarılar yapıldı. Esnafımız üzerine düşen görevi yerine getireceğini belirtmiştir" dedi.


2006 yılında aldıkları kararla 'Mevlana Böreği' adının Konya Böreği olarak değiştirildiğini hatırlatan Karamercan, "Hz. Mevlana'nın adının yanlış kullanıldığı kanısına vararak isim değişikliğine gittik. Kamuoyunda takdirle karşılanan bu değişiklik sonrası esnafımızı da her dönem uyararak Mevlana isminin yer, mekan ve ürünlerde kullanılmamasını sağladık. Aynı hassasiyeti diğer kurumlarından göstereceğini umuyoruz" diye konuştu. - KONYA

Mevlana Celaleddin Rumi, Ali Osman, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var
Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi 11 yıl önce kaybolan iş adamını bulana 100 bin dolar ödül verilecek Ceren'in katil zanlısı cezaevine Perşembe Efirli F tipi Cezaevine gönderildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 20:29:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lokantacı esnafı Mevlana törenlerine hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]