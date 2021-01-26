Lokantacılar salgın sürecinde iş yerlerinin açılması konusunda umutlu - Son Dakika

Lokantacılar salgın sürecinde iş yerlerinin açılması konusunda umutlu

26.01.2021 13:13
Lokantacılar salgın sürecinde iş yerlerinin açılması konusunda umutlu, System.String[]

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu an sadece paket servis hizmeti sunabilen lokanta, kafe ve pastanelere ilişkin, "Başından beri çözüm bekliyoruz, umut doluyuz.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu an sadece paket servis hizmeti sunabilen lokanta, kafe ve pastanelere ilişkin, "Başından beri çözüm bekliyoruz, umut doluyuz. Esnaf dostu Cumhurbaşkanımızın çözüm önerilerini mutlaka dikkate alacağını düşünüyoruz." dedi.

Yenice, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'un, hayatın her alanında olduğu gibi sektörlerini de olumsuz etkilediğini ifade etti.

Salgınla mücadele kapsamında bazı önlemler alındığını hatırlatan Yenice, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede sadece paket hizmeti sunabilen lokanta, kafe ve pastanelerin yeniden açılmasının gündeme gelmesi sektörü heyecanlandırdı. Bilim insanlarına, ilme ve alınan kararlara saygılıyız. Bizin sorunumuz kapatılmak, kapatılmamak değil. Biz kapatılmaya razıyız, yapacak bir şeyimiz yok. Bu karar devletin kararıdır. Bizim sorunumuz çözümsüzlük...İş yerlerinin açılması için bazı bilim insanlarının vaka sayılarının düşmesi gerektiğini açıkladı. Bu tespiti bizde destekliyoruz. Elbette binin altına düşecek buna itirazımız yok ama baktığımız zaman içinde yaşadığımız günlerde bir ara tatil yaşıyoruz. Bugün otellerdeki görüntüler var. İnsanlar kayak tesislerine akın etti, otellerde yer yok."

"Birilerinin benim penceremden de bakması lazım"

Yenice, iş yerlerini açmaya hazır olduklarını vurgulayan Yenice, normalleşmeye dönülen haziranda istenen bütün kurallara saygı ve sevgi içerisinde uyduklarını dile getirdi.

Salgınla mücadelede hata yapan iş yerlerinin cezalandırılması gerektiğine inandığını vurgulayan Yenice, "Biz kapatmalara karşı değiliz ilk günden beri söylüyoruz, çözümsüzlüğe, ekonomik pandemiye karşıyız. Değerli bilim insanları konuşuyor. Tamam ama baktığı pencere bir tane. Şimdi o pencereden bakarken kendine göre haklı ama benim penceremden de birilerinin bakması lazım. Benim penceremden birinin bana el sallaması lazım. Benim de o ele uzanmam lazım. O elde kim? Devletin şefkatli eli." diye konuştu.

- "Cumhurbaşkanımızın çözüm önerilerini dikkate alacağını düşünüyoruz"

Salgının başlamasının ardından kendilerinden istenen tüm kurallara uyduklarını belirten Yenice, konunun çözümü için üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Konunun yakın zamanda çözüme kavuşturulacağına inandığını ifade eden Yenice, "Başından beri çözüm bekliyoruz, umut doluyuz. Esnaf dostu Cumhurbaşkanımızın çözüm önerilerini mutlaka dikkate alacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Lokantacılar salgın sürecinde iş yerlerinin açılması konusunda umutlu - Son Dakika Ekonomi


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