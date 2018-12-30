Son Dakika Haberleri: Lokantacılar ve Fırıncılardan Örnek Davranış

Lokantacılar ve Fırıncılardan Örnek Davranış

29 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Lokantacılar ve Fırıncılar Odası yetkilileri, üyelerden toplanan 500 adet ekmeği dilimleyerek, yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar uçun Kazdağları'na bıraktı.

Lokantacılar ve Fırıncılardan Örnek Davranış, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Lokantacılar ve Fırıncılar Odası yetkilileri, üyelerden toplanan 500 adet ekmeği dilimleyerek, yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar uçun Kazdağları'na bıraktı.

Kazdağları'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, bölgede yaşayan yabani hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Edremit Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Aykut Dürüst, başlattığı kampanya ile üyelerinden 500 adet somun ekmek toplayarak, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için 50 noktaya ulaştırdı. 3 gün boyunca üyelerinden topladığı ekmekleri dağda yaşayan hayvanlara ulaştıran ve onları aç kalmaktan kurtaran Dürüst, "Biz öyle bir mesleğin temsilcileriyiz ki sabahın ilk ışıkları ile başlayan zor bir mesleğin üyeleriyiz. Biz insanları doyuruyoruz ama böyle bir zamanda, iki gündür bunu yapıyoruz. Böyle karlı ve soğuk bir havada Kazdağları Hanlar mevkiinde aç kalan hayvanlara 50 ayrı noktada yemek bırakma kararı aldık. Çünkü bunlar da canlı. Bunların şimdi yiyecek bulamayacağını düşündük. Böyle bir uygulama yaptık Edremit Lokantacılar Odası olarak. Tüm vatandaşlarımızdan nerede olursa olsun sokak hayvanlarına bu dönemde yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:45 Kaynak: İHA

Balıkesir, Kazdağları, Edremit, Yaşam
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