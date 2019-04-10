Son Dakika Haberleri: Lokantacılar ve Pastacılar Odası'ndan Başkan Uzunoğlu'na Ziyaret

Lokantacılar ve Pastacılar Odası'ndan Başkan Uzunoğlu'na Ziyaret

9 dakika önce

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası yönetim kurulu, Mahalli İdareler Seçiminde mazbatasını alan Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası'ndan Başkan Uzunoğlu'na Ziyaret, System.String[]
Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası yönetim kurulu, Mahalli İdareler Seçiminde mazbatasını alan Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Oda Başkanı Altan Aydemir; Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'na hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni dönem için başarılar diledi. Aydemir konuşmasında; birlik beraberlik ve ülkemizin bütünlüğüne değinerek, oda faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ise; "Halkımızın bize vermiş olduğu bu anlamlı görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uzunoğlu, oda başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür etti. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:03 Kaynak: İHA
Kayseri, Menduh Uzunluoğlu, Güncel
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