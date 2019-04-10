Lokantacılar ve Pastacılar Odası'ndan Başkan Uzunoğlu'na Ziyaret
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Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası yönetim kurulu, Mahalli İdareler Seçiminde mazbatasını alan Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası yönetim kurulu, Mahalli İdareler Seçiminde mazbatasını alan Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:03 Kaynak: İHA
Oda Başkanı Altan Aydemir; Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'na hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni dönem için başarılar diledi. Aydemir konuşmasında; birlik beraberlik ve ülkemizin bütünlüğüne değinerek, oda faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ise; "Halkımızın bize vermiş olduğu bu anlamlı görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uzunoğlu, oda başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür etti. - KAYSERİ
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