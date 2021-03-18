Lokantacılardan Başkan Ataç'a teşekkür - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaret eden Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, pandemiden dolayı zor zamanlardan geçen lokantacı esnafına verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada korona virüs salgınından dolayı kapalı olan esnaf ve çalışanların, ekonomik açıdan zor zamanlardan geçtiğini belirten Bilen, Başkan Ataç'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Eskişehir esnafının daima yanında ve destekçisi olduğunu kaydeden Başkan Ataç da konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, "Pandemi sürecinde sağlık ile birlikte ortaya çıkan en büyük zorluklar ekonomide hissediliyor. Esnafımız da bu zorlukları en ağır biçimde hissediyor. Ekonomik sorunlar ile baş başa bırakılan esnafımızın ve esnaf odalarımızın daima yanında olacağız. Eskişehirliler olarak kentimizin esnafına elimizden geldiğince sahip çıkmalıyız. Bu zor günler, dayanışma ve beraberlik ile geçecek" sözlerini kullandı.

Ziyaret sonunda Bahar Bilen, Başkan Ataç'a esnaflar adına teşekkür ederek çiçek takdim etti. - ESKİŞEHİR