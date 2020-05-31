Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lokantalar için belirlenen kapanış saatinin yeniden düzenlenmesini istedi.

Aykut Yenice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki desteklerin esnafa can suyu olduğunu, 80 gün sonra gelen açılış kararını da lokanta esnafının memnun ettiğini ve hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığının dün yayımlanan genelgesinde lokanta, restoran, kafe gibi işletmeler için kapanış saatinin 22.00 olarak belirlendiğini hatırlatan Yenice, şunları kaydetti:

"Günün batma saati zaten 21.00'e yakın bir zaman. Denizin kıyısındaki restoranların saat 22.00'de kapanması demek hiç açılmamış olması demek. Pastanelere, kafelere insanlar akşam evde yemeklerini yedikten sonra geliyor. Uygulanacak kapanış saati olan 22.00'nin mutlak bir şekilde revize edilmesi gerekiyor. Biz lokantacılar olarak saat uygulamasından muaf olmak istiyoruz. Hiç değilse saat 24.00'e kadar açık olmak bile bir nebze bizi rahatlatır. Özellikle denize kıyısı olan noktalarda insanlara saat 22.00'de dükkan kapattırmak esnafı zora sokar. Bunun değerlendirileceği inancındayız."

Turistik işletmelerin içinde bar, gece kulubü ve diskoların kapanış saati uygulamasından muaf olduğuna işaret eden Yenice, "Aynı uygulama bizim dükkanlarımızda da olmalı. Otele gelen insanla bizim dükkanlarımıza gelen insan aynı. Otelin içinde saat uygulamasının otelin karşısındaki işletmeye de gelmesi gerekir." diye konuştu.

Genelgede belirsizlik olduğunu da savunan Yenice, "Birçok il ve ilçelerde belirsizlikler var. Bazı yerlerde içkili restoranların açılacağı bazılarının da açılamayacağı söyleniyor. Belirsizliklerin kalkması gerekiyor." dedi.

Genelge

İçişleri Bakanlığı, dün, "lokanta, restoran kafe gibi iş yerleri, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları" hakkında 81 il valiliğine genelge göndermişti.

Genelgede, faaliyetleri geçici süreliğine kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde, saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacağı, kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmelerin ise saat sınırlamasına tabi olmayacağı belirtilmişti.