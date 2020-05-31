Lokantacılardan kapanış saatine "revize" talebi - Son Dakika

Lokantacılardan kapanış saatine "revize" talebi

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lokantalar için belirlenen kapanış saatinin yeniden düzenlenmesini istedi.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lokantalar için belirlenen kapanış saatinin yeniden düzenlenmesini istedi.

Aykut Yenice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki desteklerin esnafa can suyu olduğunu, 80 gün sonra gelen açılış kararını da lokanta esnafının memnun ettiğini ve hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığının dün yayımlanan genelgesinde lokanta, restoran, kafe gibi işletmeler için kapanış saatinin 22.00 olarak belirlendiğini hatırlatan Yenice, şunları kaydetti:

"Günün batma saati zaten 21.00'e yakın bir zaman. Denizin kıyısındaki restoranların saat 22.00'de kapanması demek hiç açılmamış olması demek. Pastanelere, kafelere insanlar akşam evde yemeklerini yedikten sonra geliyor. Uygulanacak kapanış saati olan 22.00'nin mutlak bir şekilde revize edilmesi gerekiyor. Biz lokantacılar olarak saat uygulamasından muaf olmak istiyoruz. Hiç değilse saat 24.00'e kadar açık olmak bile bir nebze bizi rahatlatır. Özellikle denize kıyısı olan noktalarda insanlara saat 22.00'de dükkan kapattırmak esnafı zora sokar. Bunun değerlendirileceği inancındayız."

Turistik işletmelerin içinde bar, gece kulubü ve diskoların kapanış saati uygulamasından muaf olduğuna işaret eden Yenice, "Aynı uygulama bizim dükkanlarımızda da olmalı. Otele gelen insanla bizim dükkanlarımıza gelen insan aynı. Otelin içinde saat uygulamasının otelin karşısındaki işletmeye de gelmesi gerekir." diye konuştu.

Genelgede belirsizlik olduğunu da savunan Yenice, "Birçok il ve ilçelerde belirsizlikler var. Bazı yerlerde içkili restoranların açılacağı bazılarının da açılamayacağı söyleniyor. Belirsizliklerin kalkması gerekiyor." dedi.

Genelge

İçişleri Bakanlığı, dün, "lokanta, restoran kafe gibi iş yerleri, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları" hakkında 81 il valiliğine genelge göndermişti.

Genelgede, faaliyetleri geçici süreliğine kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde, saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacağı, kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmelerin ise saat sınırlamasına tabi olmayacağı belirtilmişti.

Lokantacılardan kapanış saatine revize talebi

Türkiye, Yenice, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 01:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Lokantacılardan kapanış saatine 'revize' talebi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak 1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım         
13:41
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada         
13:14
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı         
12:59
Trump karşıtı ünlü model Chrissy Teigen, tutuklanan protestocular için 200.000 dolar kefalet bağışladı Trump karşıtı ünlü model Chrissy Teigen, tutuklanan protestocular için 200.000 dolar kefalet bağışladı         
12:46
ABD, protestolara katılan ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor         
12:38
Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü         
12:25
ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu         
12:19
Rahatına düşkün Rahatına düşkün "sosyete tavuk" sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor         
12:17
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı         
12:01
Crew Dragon'daki astronotlar yörüngeden ilk görüntülü bağlantıyı kurdu Crew Dragon'daki astronotlar yörüngeden ilk görüntülü bağlantıyı kurdu         
11:56
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta         
11:53
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı         
11:49
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında "ABD-Rusya çekişmesi" var         
11:25
Tüm dünya nefesini tutarak izledi! İki insanın uzaya yolculuğu böyle başladı Tüm dünya nefesini tutarak izledi! İki insanın uzaya yolculuğu böyle başladı         
11:17
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin         
11:11
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! "Koronaya iyi geliyor" denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir         
11:06
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor         
10:56
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi         
10:36
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi 500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi         
10:26
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı         
10:26
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak         
10:04
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu         
09:55
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti         
09:51
9 yerinden bıçaklanan kadının 9 yerinden bıçaklanan kadının "eski koca" feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek         
09:44
Cesur pozların kraliçesi Didem Soydan, file çorabıyla iç çamaşırsız objektif karşısına geçti Cesur pozların kraliçesi Didem Soydan, file çorabıyla iç çamaşırsız objektif karşısına geçti         
09:42
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:36
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı         
09:36
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır         
09:35
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi 1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi         
09:11
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2020 14:00:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lokantacılardan kapanış saatine "revize" talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]