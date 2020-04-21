Lokantacıların İçişleri Bakanlığından izin desteği talebi - Son Dakika

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, 23 Nisan Perşembe gününden itibaren uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince mesai yapacak esnafın alacakları izin konusunda destek beklediklerini söyledi.

Yenice, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge uyarınca, 23 Nisan'dan itibaren 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, ramazan ayı nedeniyle sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerlerinin de açık olacağını hatırlattı.

Federasyon olarak ramazan ayı boyunca iş yerlerinin açık olması talebinde bulunduklarını vurgulayan Aykut Yenice, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyoruz. Bu 4 günlük süreç önemliydi. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde esnafımız izin konusunda bazı sorunlarla karşılaşıyor. İzmir'den bir örnek vermek gerekirse, farklı ilçelerde farklı uygulamalar var. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü esnafımıza izin yazısı verirken, diğer ilçe emniyet müdürlükleri farklı şeyler söyleyebiliyor. İçişleri Bakanlığından, kısıtlama boyunca çalışacak esnafımızın sokağa çıkmak için alacağı izinler konusunda destek bekliyoruz. Bu konuda bakanlığa da bir yazı gönderdik."