Son Dakika Haberleri: Lokantada 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Lokantada 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Lokantada 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

28 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, lokantasında esrar satan M.U. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Lokantada 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, lokantasında esrar satan M.U. jandarma tarafından gözaltına alındı. Lokanta ile şüphelinin evinde yapılan aramada 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl İlçesi Cerrah Mahallesi'nde lokantası bulunan M.U.'nun uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Jandarma ekipleri, şüphelinin lokantası ile evine operasyon yaptı. M.U. gözaltına alınırken, 2 adreste yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram esrar ve 1 kök kenevir ele geçirildi. İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen M.U. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Jandarma, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:23 Kaynak: DHA
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