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Lokantada baca yangını korkuttu

58 dakika önce

Adıyaman'da, bir iş yeri bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Adıyaman'da, bir iş yeri bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Hocaömer Camii yakınlarında faaliyet gösteren bir lokantanın bacasında yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durum u itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:17 Kaynak: İHA
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