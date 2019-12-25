Lokantada düdüklü tencere patladı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lokantada düdüklü tencere patladı: 2 yaralı - Son Dakika

Lokantada düdüklü tencere patladı: 2 yaralı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, Suriyelilerin işlettiği lokantada bulunan düdüklü tencerenin patlamasıyla iş yeri sahibi ve kızı yaralandı.

Lokantada düdüklü tencere patladı: 2 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'da, Suriyelilerin işlettiği lokantada bulunan düdüklü tencerenin patlamasıyla iş yeri sahibi ve kızı yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Nebil Şabalut'a (42) ait olan lokantada sabah saatlerinde çorba yapıldığı sırada düdüklü tencere patladı. Patlama iş yerinde hasara yol açarken Nebil Şabalut ile yanında bulunan kızı Ruba Şabalut yaralandı. Yaralanan baba ile kızı çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Suriye, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

11 yıl önce düşen gök taşını, ceviz ağacının dibinde buldu
Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 2 işçi öldü Yıllar sonra Suriye'ye ihracat yapıldı

Son Dakika Haberleri
16:21 Annesini başına mermerle vurarak öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika
16:21 103 yaşında ölen din adamının cenaze törenine 3 bin kişi katıldı - Son Dakika
16:20 Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu Bursa'da kutlandı - Son Dakika
16:20 112 yaşında yaşamını yitiren Ayşe Nine toprağa verildi - Son Dakika
16:20 Adana sele teslim oldu (8)-SULAR TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
15:34 Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki - Son Dakika
15:02 Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 16:24:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lokantada düdüklü tencere patladı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]