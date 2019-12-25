Lokantada düdüklü tencere patladı 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lokantada düdüklü tencere patladı 2 yaralı - Son Dakika

Lokantada düdüklü tencere patladı 2 yaralı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, Suriyelilerin işlettiği lokantada bulunan düdüklü tencerenin patlamasıyla iş yeri sahibi ve kızı yaralandı.

Lokantada düdüklü tencere patladı 2 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'da, Suriyelilerin işlettiği lokantada bulunan düdüklü tencerenin patlamasıyla iş yeri sahibi ve kızı yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Nebil Şabalut'a (42) ait olan lokantada sabah saatlerinde çorba yapıldığı sırada düdüklü tencere patladı. Patlama iş yerinde hasara yol açarken Nebil Şabalut ile yanında bulunan kızı Ruba Şabalut yaralandı. Yaralanan baba ile kızı çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Suriye, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

11 yıl önce düşen gök taşını, ceviz ağacının dibinde buldu
Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 2 işçi öldü Yıllar sonra Suriye'ye ihracat yapıldı

Son Dakika Haberleri
18:00 D-100'DE OTOBÜSÜN YOLUNU KESEN SÜRÜCÜNÜN CEZASI BELLİ OLDU - Son Dakika
18:00 Bakan Pakdemirli: "Toplam 75 yangının 38 tanesi söndü, 17 yangın hala devam etmekte" - Son Dakika
18:00 Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 6 zeytin işçisi yaralandı - Son Dakika
18:00 D-100'de otobüsün yolunu kesen sürücünün cezası belli oldu - Son Dakika
17:55 Rektör Polat, "Üniversite, Muş'un cazibesini artırıyor" - Son Dakika
17:45 Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Son Dakika
17:39 Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:04:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lokantada düdüklü tencere patladı 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]