"Lokantada köfteyi robotlar çevirecek"
1 saat önce
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Bütün mutfak şeflerimiz endişelenmeli. Çünkü lokantada köfte çeviren robotları göreceğimiz günler yakın" dedi.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Bütün mutfak şeflerimiz endişelenmeli. Çünkü lokantada köfte çeviren robotları göreceğimiz günler yakın" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:25
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