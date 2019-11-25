Son Dakika Haberleri: Lokantada unutulan içi para dolu çanta sahibi bulunarak teslim edildi
Son Dakika Güncel Lokantada unutulan içi para dolu çanta sahibi bulunarak teslim edildi - Son Dakika

Lokantada unutulan içi para dolu çanta sahibi bulunarak teslim edildi

6 saat önce

Eskişehir'de bir lokantada unutulan ve içinde 88 bin 530 lira bulunan çanta, çalışanlardan biri tarafından fark edilmesinin ardından sahibine ulaştırıldı.

Lokantada unutulan içi para dolu çanta sahibi bulunarak teslim edildi, System.String[]

Eskişehir'de bir lokantada unutulan ve içinde 88 bin 530 lira bulunan çanta, çalışanlardan biri tarafından fark edilmesinin ardından sahibine ulaştırıldı.

Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndaki bir lokantada çalışan Reyhan Yurtseven, masanın üzerinde unutulan kadın çantasını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine çantayı alan polis ekipleri, bunun V.Ü'ye ait olduğunu belirledi.

İçinde 88 bin 530 lira bulunan çanta, V.Ü'ye teslim edildi.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:16 Kaynak: AA
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