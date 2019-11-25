Lokantada unutulan içi para dolu çanta sahibi bulunarak teslim edildi

Eskişehir'de bir lokantada unutulan ve içinde 88 bin 530 lira bulunan çanta, çalışanlardan biri tarafından fark edilmesinin ardından sahibine ulaştırıldı.

Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndaki bir lokantada çalışan Reyhan Yurtseven, masanın üzerinde unutulan kadın çantasını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine çantayı alan polis ekipleri, bunun V.Ü'ye ait olduğunu belirledi.

İçinde 88 bin 530 lira bulunan çanta, V.Ü'ye teslim edildi.