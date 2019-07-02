Lokantada yangın çıktı, onlar yemeklerine devam etti
1 saat önce
Lokantada yangın çıktı, onlar yemeklerine devam ettiKARABÜK - Karabük'te büfeye ait lokantada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bazı müşterilerin yangına rağmen yemeklerine devam etmesi dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:41 Kaynak: İHA
Lokantada yangın çıktı, onlar yemeklerine devam etti
KARABÜK - Karabük
'te büfeye ait lokantada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bazı müşterilerin yangına rağmen yemeklerine devam etmesi dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin karşısında bulunan büfenin lokantasında bacadaki yağ birikintisinden dolayı yangın çıktı. Yangından dolayı yükselen dumanlara ilk müdahale çalışanlar tarafından yapılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Bazı müşterilerin yangına rağmen yemeklerine devam ederken, iş yerinde hasar meydana geldi.
Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti
Üsküdar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi
İşte Üsküdar'daki korkutan patlamadan ilk görüntüler!
Sevdiği kıza evlilik teklifini motor kaputuna yazdırdı