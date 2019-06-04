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Lokantada yangın paniği

1 saat önce

Erzincan şehir merkezinde bulunan bir lokantanın bacasında çıkan ufak çaplı yangın çok sayıda itfaiye ekibini harekete geçirdi.

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Erzincan şehir merkezinde bulunan bir lokantanın bacasında çıkan ufak çaplı yangın çok sayıda itfaiye ekibini harekete geçirdi.

Öğle saatlerinde Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın bacasında yangın çıktı. Sıcaklığın etkisiyle bacanın içerisinde bulunan kurumlar alev aldı. Durumu fark eden lokanta çalışanları yangın tüpüyle müdahale etti. Olay yerine sevk edilen Erzincan Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ise yangının söndüğünü görünce tedbir maksatlı soğutma çalışması yaptı. Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından lokanta çalışanları restoranda biriken su birikintilerini kısa sürede temizleyerek tekrar hizmet vermeye devam etti.

Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken, lokanta içerisinde maddi hasar meydana geldi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:45 Kaynak: İHA
Ordu Caddesi, İtfaiye, Erzincan, 3. Sayfa
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