Lokantada yangın paniği
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Lokantada yangın paniğiERZİNCAN - Erzincan şehir merkezinde bulunan bir lokantanın bacasında çıkan ufak çaplı yangın çok sayıda itfaiye ekibini harekete geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:39 Kaynak: İHA
Lokantada yangın paniği
ERZİNCAN - Erzincan
şehir merkezinde bulunan bir lokantanın bacasında çıkan ufak çaplı yangın çok sayıda itfaiye ekibini harekete geçirdi.
Öğle saatlerinde Ordu Caddesi
üzerinde bulunan bir lokantanın bacasında yangın çıktı. Sıcaklığın etkisiyle bacanın içerisinde bulunan kurumlar alev aldı. Durumu fark eden lokanta çalışanları yangın tüpüyle müdahale etti. Olay yerine sevk edilen Erzincan Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ise yangının söndüğünü görünce tedbir maksatlı soğutma çalışması yaptı. Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından lokanta çalışanları restoranda biriken su birikintilerini kısa sürede temizleyerek tekrar hizmet vermeye devam etti.
Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken, lokanta içerisinde maddi hasar meydana geldi.
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