Lokantada yemek yerken depreme yakalandılar: "Elimiz ayağımız titriyor" - Son Dakika
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Lokantada yemek yerken depreme yakalandılar: "Elimiz ayağımız titriyor"

16.03.2023 16:34

Lokantada yemek yerken depreme yakalandılar: "Elimiz ayağımız titriyor"BOLU Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme, lokantada yemek yerken yakalanan vatandaşların panik içinde dışarıya çıkması güvenlik kamerasına yansıdı.

Lokantada yemek yerken depreme yakalandılar: "Elimiz ayağımız titriyor"

BOLU Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme, lokantada yemek yerken yakalanan vatandaşların panik içinde dışarıya çıkması güvenlik kamerasına yansıdı. Depremi yaşayan öğrenci ise "Sıra devrildi, dolaplar, kitaplar yerlere saçıldı. Arkadaşlarla panik yaşadık. Korku dolu anlardı. Hala etkisindeyiz. Elimiz ayağımız titriyor" dedi.

Bolu'da saat 13.55'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların panikle bulundukları alanlardan dışarıya çıktıkları anlar yer aldı. Bir lokantada kaydedilen görüntülerde ise vatandaşların yemek yerken depreme yakalandıkları, sarsıntıyla sandalyelerden kalkarak dışarıya çıktıkları görüldü. Depremi yaşayan öğrenci, "Sıra devrildi, dolaplar, kitaplar yerlere saçıldı. Arkadaşlarla panik yaşadık. Korku dolu anlardı. Hala etkisindeyiz. Elimiz ayağımız titriyor. O an hala gözümüzde canlanıyor. Kötü bir andı. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Kafede çay içerken depreme yakalandığını söyleyen bir başka vatandaş, "AFAD görevlisiyim. Kafede çay içiyordum. Sallantı başladığında insanlar bir anda kaçışmaya başladı. Çok şiddetliydi. Herkes korku ve panik halinde dışarıya çıktı. Allah'a şükür bir sıkıntımız yok. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Bolu'muza, milletimize geçmiş olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Deprem, Allah, Bolu, 3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lokantada yemek yerken depreme yakalandılar: 'Elimiz ayağımız titriyor' - Son Dakika


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