Lokantada 'Yemek' Yüzünden Silahla Kavga: 3 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde lokantada yemek yüzünden çıkan tartışmada 3 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde lokantada yemek yüzünden çıkan tartışmada 3 kişi yaralandı.



Olay, dün gece Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan lokantada meydana geldi. Serkan K., arkadaşlarıyla geldiği lokantada yemekleri beğenmeyince lokanta çalışanlarıyla tartıştı. Bu sırada lokanta müşterisi Kadir Y., tartışmadan rahatsız olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine Serkan K. ile arkadaşları, Kadir Y'ye tepki göstererek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadir Y., yanındaki tapancayla Serkan K., Cengiz C. ve Selim Ş.'ye ateş açtı. Ayaklarından yaralanan 3 kişi ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra gözaltına alınan Kadir Y., emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



- Tekirdağ

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