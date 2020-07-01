Lokantadaki 4 arkadaşa silahlı saldırı, güvenlik kamerasında - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, lokantada yemek yiyen 4 arkadaşa, bir otomobilden tabancayla ateş edilerek gerçekleştirilen saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, kurşun yağmuruna tutulan 4 arkadaş da saldırıya, tabancalarını ateşleyerek, karşılık veriyor.
Olay, 27 Haziran günü, Kızılmurat Mahallesi 2707 Sokak üzerinde bulunan lokantada meydana geldi. Lokantanın önündeki masada yemek yiyen İ.Ö.A. (33), H.K. (46), H.K. (22) ve O.D.'ye (32) yoldan geçen bir otomobilden, kimliği belirsiz kişilerce tabancayla ateş açıldı. Saldırıya uğrayan 4 kişi de tabancalarını çıkartarak, karşılık verdi. Kısa süreli çatışmada, İ.Ö.A. H.K. ve H.K. tabancayla vurularak, O.D. ise düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.