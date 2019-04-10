Son Dakika Haberleri: Lokantadaki Cinayete 35 Yıl Hapis Cezası

Lokantadaki Cinayete 35 Yıl Hapis Cezası

1 saat önce

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde lokantada çıkan kavgada, Ümit Celal Cinpolat'ı (29) öldürmek, Cihan Özşahin'i (35) yaralamak suçundan tutuklu yargılanan Volkan Çanak (42), 35 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz 8 sanık ise beraat etti.

Lokantadaki Cinayete 35 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde lokantada çıkan kavgada, Ümit Celal Cinpolat'ı (29) öldürmek, Cihan Özşahin'i (35) yaralamak suçundan tutuklu yargılanan Volkan Çanak (42), 35 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz 8 sanık ise beraat etti.

Olay, 12 Ocak 2016 tarihinde Karaözü Mahallesi'ndeki lokantada meydana geldi. İddiaya göre, lokantada alkol alan iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda sandalye ile kafasına vurulan Volkan Çanak, elindeki bıçağı rastgele salladı ve Cihan Özşahin, Ümit Celal Cinpolat yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Cinpolat, hayatını kaybetti.

Olayın ardından tutuklanan Volkan Çanak ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ferhat T., Müjdat T., Murat T., Mehmet G., Osman K., Erol G., Derya Y. ve Mustafa K. hakkında  dava açılda. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutuklu Volkan Çanak ile tutuksuz sanıklar Ferhat T., Müjdat T., Murat T., Mehmet G., Osman K., Erol G., Derya Y. ve Mustafa K. hazır bulundu. Son savunmasını yapan Volkan Çanak, "Kavga başlayınca kendimi savunmak için elime aldığım bıçağı rastgele salladım. Cihan Özşahin bu sırada yaralandı; ancak Ümit Cinpolat'ın bıçaklanmasıyla hiçbir ilgim yoktur" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Volkan Çanak'a, Cinpolat'ı öldürmek, Özşahin'i de yaralamak suçlarından toplam 35 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz 8 sanığın ise beraatına karar verildi. - Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:54 Kaynak: DHA
Sarıoğlan, Kayseri, Güncel
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