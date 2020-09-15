Lokantadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Patlama sırasında lokantanın önünden geçen 2 kişinin ise patlama sonrasında bölgeden kaçarak uzaklaştıkları görüntülere yansıdı.

Patlama, lokantanın karşı tarafında bulunan iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şehit Ömer Faydalı Bulvarındaki kapalı lokantada önce gün doğalgaz nedeniyle patlama olmuş, lokanta ile minibüs ve çevredeki binalarda hasar oluşmuştu.

Yalova 'da önceki gün kapalı lokantada yaşanan patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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