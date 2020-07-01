Lokantadaki silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

Lokantadaki silahlı saldırı kamerada

Mersin'in Tarsus ilçesinde, lokantada yemek yiyen 4 arkadaşa, bir otomobilden ateş edilerek gerçekleştirilen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, lokantada yemek yiyen 4 arkadaşa, bir otomobilden ateş edilerek gerçekleştirilen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde kurşun yağmuruna tutulan 4 arkadaş saldırıya, tabancalarını ateşleyerek karşılık veriyor.

Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Arda Turan Galatasray'la anlaştı! 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı

Alınan bilgiye göre, 27 Haziran Cumartesi günü, Kızılmurat Mahallesi 2707. Sokak üzerinde bulunan lokantanın önündeki masada yemek yiyen İ.Ö.A. (33), H.K. (46), H.K. (22) ve O.D.'ye (32) yoldan geçen bir otomobilden, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan 4 kişi de tabancalarını çıkartarak karşılık verdi. Çatışmada, İ.Ö.A., H.K. ve H.K. tabancayla vurularak, O.D. ise düşerek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olaydan sonra saldırganların yakalanması için çalışma yapılırken, çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, lokantanın önünden geçen otomobilden, yemek yiyen 4 arkadaşa tabancayla ateş açıldığı, saldırıya uğrayan bu kişilerin tabancayla karşılık verdiği görülüyor.

(Ersoy Yalçın/İHA)

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lokantadaki silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:55 Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı 14:55 Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:32 Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:16 Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi 13:16 "Köpekten emir aldım" diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı 13:05 İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi 11:20 Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu 11:14 Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı 09:57 Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme 09:54 İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi 09:16 Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki 21:29 Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı
15:02
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
14:55
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
14:54
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Binlerce yıldır gizemleri çözülemiyor! Uzun kulakları ve kolsuz gövdeleri ile görenleri korkutuyor
14:37
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
14:32
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
14:16
Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen Mario Lemina'nın Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor
14:09
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 15:32:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lokantadaki silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]