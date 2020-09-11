Lokantadaki yangın korkuttu - Son Dakika

Lokantadaki yangın korkuttu

Kahramanmaraş'ta bir lokantanın baca bölümünde çıkan yangın korkuttu.

Kahramanmaraş'ta bir lokantanın baca bölümünde çıkan yangın korkuttu. Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Cumhuriyet Bulvarında bir lokantada yaşandı. Lokantanın bacasından bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana geldi. - KAHRAMANMARAŞ

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