Olay, 22 Eylül 'de 05.45'te İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde lokantanın önüne gelen şüpheli elindeki su şişesini yere bıraktıktan sonra, camı açarak içeri girdi. Dışarıda güvenlik kamerasını fark etmediği için yüzü açık olan şüpheli, içerideki güvenlik kamerasını fark edince yüzünü gizlemeye çalıştı. İçeride kısa süre kalan şüpheli çekmeceleri karıştırdı. Çekmecede bulunan kutudaki bozuk paraları aldıktan sonra dışarı çıktı. Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden işletme sahibi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. ( DHA )

Kaynak: DHA

Eylül, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › LOKANTADAN BOZUK PARA HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

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