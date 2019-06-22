Son Dakika Haberleri: Lokantadan et ve kebap şişi çaldı
Son Dakika Güncel Haber

Lokantadan et ve kebap şişi çaldı

15 dakika önce

ADIYAMAN'da, bir lokantaya giren hırsız, et ve kebap şişleri ile çekmecede bulunan 200 lirayı çaldı.

Lokantadan et ve kebap şişi çaldı, System.String[]
ADIYAMAN'da, bir lokantaya giren hırsız, et ve kebap şişleri ile çekmecede bulunan 200 lirayı çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde işlettiği lokantaya gelen S.T., kapının açık olduğunu, çekmecedeki 200 lira ile dolapta bulunan 10 kilo et ve şişlerinin de çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, izlediği güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızın paraları ve etleri çaldığını gördü.
Ekipler eşkalini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:00 Kaynak: DHA
Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Lüks aracın 55 bin lira değerindeki iki farını çaldılar Lüks aracın 55 bin lira değerindeki farlarını çaldılar! İntihara teşebbüs eden yaşlı adam, eşarp yırtılınca kurtuldu Dev çekirge bu kez Gaziantep'te görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 11:15:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lokantadan et ve kebap şişi çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]