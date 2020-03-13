Lokantadan koronavirüs tehlikesine steril önlem - Son Dakika
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Lokantadan koronavirüs tehlikesine steril önlem

6 saat önce

DÜNYADA bilanço ağırlaşırken, koronavirüs vakasının Türkiye'de tespit edilmesinin ardından İzmir'de bir lokanta, kapı girişinde hazır bekleyen personeliyle müşterilerine su ve kolonya dağıtıp, müşterileri dükkana sterilize olmuş biçimde içeriği aldığı uygulamayı hayata geçirdi.

Lokantadan koronavirüs tehlikesine steril önlem, System.String[]

DÜNYADA bilanço ağırlaşırken, koronavirüs vakasının Türkiye'de tespit edilmesinin ardından İzmir'de bir lokanta, kapı girişinde hazır bekleyen personeliyle müşterilerine su ve kolonya dağıtıp, müşterileri dükkana sterilize olmuş biçimde içeriği aldığı uygulamayı hayata geçirdi. Öte yandan lokantada maske ve eldivenleriyle servis yapan personeller yer alırken, her masaya dezenfekte ilaçları kondu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görüldüğünün açıklamasının ardından, ülke genelinde önlem alınmaya başlandı. Altındağ semtinde bulunan bir lokanta ise, koronavirüs tehlikesine karşı kapı girişinde hazır bekleyen personeliyle müşterilerine su ve kolonya dağıtıp, müşterileri dükkana sterilize olmuş biçimde içeriği aldığı uygulamayı hayata geçirdi. Öte yandan lokantada maske ve eldivenleriyle servis yapan personeller yer alırken, her masaya dezenfekte ilaçları kondu. Koronavirüs tehlikesinden tedirgin olan vatandaşlar uygulamadan memnun kalırken, tüm işletmelerde bu tarz önlemlerin alınmasını istediler. Lokanta sahibi Çağatay Eraslan, "Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından hemen konuklarımızın sağlığı için alabileceğimiz önlemlerin neler olduğunu düşündük. Ülke genelinde hali hazırda birçok önlem alınmış durumda ancak bizlerin de elinden geleni yapması gerekiyor. İşletmemizde müşterilerimizi kapıda karşılayan personelimiz, gelenlere girişte kolonya ve su dağıtıyor. Personelimiz steril eldivenleri ve maskeleriyle servis yapıyor ve her masamızda dezenfekte ilaçlarımız bulunuyor. Bu tarz kritik önlemlerle koronavirüs'ten hep birlikte korunabiliriz" dedi.

'YEMEĞİMİZİ GÜVENLE YEDİK'

Lokantaya gelen müşterilerden Nazmiye Baykal, "Bu uygulama çok hoşumuza gitti. Koranavirüs her yerde bulunduğu için ellerimizi sabunlasak da yok olmayabiliyor ama bu tarz dezenfekte ilaçlarının büyük faydası var. Burada kolonya ikram ettiler, her masaya dezenfekte ilaçlar koymuşlar. Koronavirüs'ünden hepimiz tedirginiz. Sık sık ellerimizi yıkıyoruz" diye konuştu.

Müşterilerden Nevin Baykal da, "Kapıda bizi kolonyalarla karşıladılar. İçeride de bütün personelin maskeli olduğunu gördük. Güvenle yemeğimizi yedik. Bu uygulama herkese örnek olmalı" şeklinde konuştu.


Koronavirüs, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:48 Kaynak: DHA
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