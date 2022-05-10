LOKANTADAN MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

AKSARAY'da hırsızlık şüphelisi Cengizhan D. (26), çaldığı motosikletle gezmek için evden çıkarken yakalandı. Cengizhan D.?nin girdiği lokantadan motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazar günü Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Lokantanın kapı kilidini kırarak içeri girin hırsızlık şüphelisi, buradaki motosikleti çalıp götürdü. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlık yapan şüphelinin Cengizhan D. olduğunu belirledi. Cengizhan D.?nin Küçük Bölcek Mahallesi'nde oturduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, Cengizhan D.?yi çaldığı motosikletle gezmek için evden çıkarken yakaladı. Evde yapılan aramada 2 bisiklet, 2 elektrikli bisiklet, 6 cep telefonu 1 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunda 6 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği itiraf eden Cengizhan D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.