LOKANTADAN MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
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LOKANTADAN MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

10.05.2022 16:12

AKSARAY'da hırsızlık şüphelisi Cengizhan D. (26), çaldığı motosikletle gezmek için evden çıkarken yakalandı.

AKSARAY'da hırsızlık şüphelisi Cengizhan D. (26), çaldığı motosikletle gezmek için evden çıkarken yakalandı. Cengizhan D.?nin girdiği lokantadan motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazar günü Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Lokantanın kapı kilidini kırarak içeri girin hırsızlık şüphelisi, buradaki motosikleti çalıp götürdü. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlık yapan şüphelinin Cengizhan D. olduğunu belirledi. Cengizhan D.?nin Küçük Bölcek Mahallesi'nde oturduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, Cengizhan D.?yi çaldığı motosikletle gezmek için evden çıkarken yakaladı. Evde yapılan aramada 2 bisiklet, 2 elektrikli bisiklet, 6 cep telefonu 1 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunda 6 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği itiraf eden Cengizhan D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

LOKANTADAN MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
LOKANTADAN MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
LOKANTADAN MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
LOKANTADAN MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

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ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE Köpeğini motosikletin arkasına bağlayıp koşturdu; o anlar kamerada Köpeğini motosikletin arkasına bağlayıp koşturdu; o anlar kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LOKANTADAN MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika


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