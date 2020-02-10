Lokantalar taraftar için indirdi - Son Dakika
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Lokantalar taraftar için indirdi

6 saat önce

Sivasspor'un Sivas'ta maç oynadığı günlerde, maça giriş kartını gösteren tüm taraftarlar lokantalarda yüzde 20 indirimle yemek yiyebilecek.

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Sivasspor'un Sivas'ta maç oynadığı günlerde, maça giriş kartını gösteren tüm taraftarlar lokantalarda yüzde 20 indirimle yemek yiyebilecek.


Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SEBOB) D.G.Sivasspor taraftarına destek olmak amacıyla taraftarları sevindirecek bir kampanyaya imza attı. Sivasspor taraftarları maç olan günlerde Sivas'ta ki lokantalarda yüzde 20 indirimli yemek yiyebilecek.


Konuyla ilgili olarak bugün Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde bin toplantı düzenlerdi. Burada konuşan Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Nazım Yiğit, taraftara destek olmak için indirip yaptıklarını belirterek, "Lokantacı esnaflarımız Sivassporumuzun kendi sahasında oynadığı maç günleri tam pansiyon yemeklerde yüzde 20 oranında indirim yapacaktır. Maçlara giriş kartı olan taraftarlar bu indirimden faydalanacaktır. Takımımıza ve taraftarlarımızı elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz" dedi.


Her zaman Sivasspora ve taraftara destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan SEBOB Başkanı Beşir Köksal, taraftara yüzde 20'lik indirimlerinden dolayı oda başkanı Nazmi Yiğit ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.


Köksal, "Sivasımızın gururu Demir grup Sivasspor takımımızın başarısıyla gurur duyuyoruz. Sivasspor takımımız ilimizin tanıtımına önemli katkılar sağlamakta ve her zaman başarısıyla ilimizin adını duyurmaktadır. Takımımızın süper ligde göstermiş olduğu başarı ilimizi de hareketlendirmiş esnafımıza da önemli katkılar sağlamıştır. Esnaf teşkilatı olarak taraftarımıza imkanlar dahilinde yardımcı oluyoruz. Lokantacılar Esnaf Odamız da maç günü lokantalarda indirim yaparak taraftara katkı sağlamıştır. Esnaflarımız Sivassporumuzun bayraklarını asmalı, maç günü gelen taraftarlara yardımcı olmalı ve müşteri memnuniyetine önem vermelidir. Lokantacılar Odamızın başlatmış olduğu indirim kampanyasına diğer esnaflarımızın da destek vermesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Sivasspor, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:52 Kaynak: İHA
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