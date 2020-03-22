Lokantalar yayınlanan genelge sonrası masalarını topladı - Son Dakika
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Lokantalar yayınlanan genelge sonrası masalarını topladı

1 saat önce

Lokantalar yayınlanan genelge sonrası masalarını topladı İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ek genelge gönderdi.

Lokantalar yayınlanan genelge sonrası masalarını topladı

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ek genelge gönderdi. Buna göre tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, bugün saat 00.00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek.

Üsküdar'da esnaf masaları topladı

Yayınlanan genelge saat 00.00 itibariyle tüm Türkiye'de geçerli oldu. Megakent İstanbul'un Üsküdar ilçesinde de bir çok lokanta masalarını toplayarak gelen müşterileri kapıdan çevirmek durumunda kaldı. Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate aldıklarını belirten işletmelerden bir tanesinin sahibi olan İbrahim Deniz, "Zaten ilk başta açık alandaki masa sandalyemizi kaldırmamız gerektiğini söylediler. Bugün de yeni bir kararla saat 00.00 itibariyle tüm lokantalar kapatılacak; paket servis veya gel al git ile bu dükkan dönmez. Ne bu dükkanın kirası ne de personelin maaşı çıkar ama ülkemiz için böylesi daha faydalı olacak inşallah en kısa zamanda Koronavirüsü atlatıp işimizin başına döneriz" derken bir diğer işletme sahibi Mehmet Erözcan, "Malesef içeriye alamıyoruz artık paket veriyoruz yeter ki bu illetten kurtulalım biz esnaflar her türlü her şeye varız" diyerek alınan tedbirlere destek verdiklerini ifade etti.

Lokantalar yayınlanan genelge sonrası masalarını topladı

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, İstanbul, Üsküdar, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:18 Kaynak: İHA

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