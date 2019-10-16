Son Dakika Haberleri: Lokantanın mutfak kısmında çıkan yangın korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Lokantanın mutfak kısmında çıkan yangın korkuttu

Lokantanın mutfak kısmında çıkan yangın korkuttu

1 saat önce

Çorum'da bir lokantanın mutfak kısmında çıkan yangın korkuttu.

Lokantanın mutfak kısmında çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Çorum'da bir lokantanın mutfak kısmında çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi 8'inci sokakta bulunan lokantanın mutfak kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark eden sanayi esnafı, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

İtfaiye, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:13 Kaynak: İHA
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