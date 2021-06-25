Lokma döktürdü, yargılanmaktan kurtuldu - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi uzlaşmaya giderek, görevi başında şehit edilen Avukat Ersin Arslan anısına lokma döktürerek, "Tehdit" suçundan yargılanmaktan kurtuldu.

Nazilli'de "Tehdit" suçu ile ilgili Nazilli 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen kovuşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca görevlendirilen uzlaştırmacı, katılan ve sanık uzlaşıya katıldı. Sanık A.O., katılan avukat A.D.S.'nin Kocaeli'de görevi başında şehit edilen Avukat Ersin Arslan anısına Nazilli Adliyesi önünde lokma hayrı yapma talebini kabul ederek "Tehdit" suçundan yargılanmaktan kurtuldu. Vatandaşlara lokma ikramı yapılan hayırda, merhum avukat Ersin Arslan'ın ruhuna ithafen dualar edildi.

Nazilli Cumhuriyet Savcısı Murat Dilsiz konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız Uzlaştırma Büromuzca, İstanbul Barosu Avukatı Ersin Arslan'a yönelik görevi nedeniyle yapılan eylem sonrası sanık ile katılan avukat arasında uzlaşma sağlanmış, yapılan uzlaşma gereğince sanık, görevi başında şehit edilen Av. Ersin Arslan hayrına lokma dökülerek, vatandaşlara dağıtımı sağlanmıştır. Salt cezanın öngörüldüğü klasik ceza sisteminden alternatif çözümlerden birisi olan uzlaştırmanın yaygınlaştırılmasıyla mağdurun manevi olarak daha memnun olduğu şüphelinin ise hayatına etki eden salt cezanın yıkıcılığından kurtulduğu, bu haliyle toplumsal barışın sağlandığı, örneklerle fiili hayatta karşılaşmaktayız. Uzlaşmanın etkileri fark edildikçe çok daha geniş bir uygulama alanı bulacağına inanıyoruz" dedi.

Suç faillerinin topluma kazandırılmasını mağdurların da haklarının korunmasını amaçlayan uzlaştırmaya bugüne kadar 963 bin 66 dosyada uzlaşma sağlanırken, müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranının yüzde 83 olduğu öğrenildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından mağdur ve faillerin uzlaştığı, bu edimler arasında "ihtiyaç sahiplerine bağış", "gıda yardım paketi", "kurumlara bağışlar", "Mehmetçik Vakfı, Lösev hesaplarına bağış", Nazilli İlçesi Bayındır İlköğretim Okulu'na Uzlaşı Kütüphanesi kazandırma" gibi edimlerin yer aldığı belirtildi. - AYDIN