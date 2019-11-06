Son Dakika Haberleri: Lokma ikramı ile organ bağışına dikkat çektiler
Son Dakika Yerel Lokma ikramı ile organ bağışına dikkat çektiler

Lokma ikramı ile organ bağışına dikkat çektiler

7 saat önce

Lokma ikramı ile organ bağışına dikkat çektilerSİVAS - Sivas'ta Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde, organ bağışına dikkat çekmek için öğrencilere lokma ikram edildi, organ bağışı başvuruları alındı.

Lokma ikramı ile organ bağışına dikkat çektiler

SİVAS - Sivas'ta Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde, organ bağışına dikkat çekmek için öğrencilere lokma ikram edildi, organ bağışı başvuruları alındı.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın da katıldığı programda "Bir Lokma Can" sloganı ile organ bağışı formları dolduruldu. İlk bağışı Vali Ayhan yaptı. Burada konuşan Vali Ayhan, organ bağışında dinen bir sakınca bulunmadığını belirtip, "Dinen de bir sakıncası bulunmayan ama bu konuda bilgilendirme ve bilinçlendirme noktasında eksiklik olan bir alan. 'Kim bir insana hayat verirse bütün insanlara hayat vermiş gibidir' düşüncesiyle bu konuya destek olmamız gerekmektedir. Ülkemizde 25-30 bine yakın kişi organ beklemektedir ve bu konuda ciddi manada sıkıntı var. İlimizde organ bağışı anlamında ülke geneline göre biraz cesur değiliz. Bu konuda biraz daha gayret göstermemiz lazım." Dedi.

Kazanın başına gelen Vali öğrencilere lokma ikram etti.

Lokma ikramı ile organ bağışına dikkat çektiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Organ Bağışı Haftası, Sivas, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:52 Kaynak: İHA
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