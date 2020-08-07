Lokma yerine kar helvası hayrı yaptılar - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz aylarda vefat eden kahveci Ahmet Yavuzel adına, kar helvası hayrı düzenlendi.

Aydın'da kavurucu yaz sıcaklarında kar helvası geleneği sürdürülüyor. Asırlardır süre gelen ilginç gelenekte camiye namaza gelenlere ölmüşlerin ruhu için bedava kar helvası dağıtılıyor. Eski Yeni Camii'nde de bugün Cuma namazı çıkışında geçtiğimiz aylarda vefat eden kahveci Ahmet Yavuzel adına yakınları tarafından kar helvası hayrı düzenlendi.

Yaz sıcaklarında alışılagelmişin dışında lokma ya da tavuk pilav hayrı yapmak yerine vatandaşların serinlemeleri için kar helvası hayrı yaptıklarını kaydeden Ahmet Yavuzel'in oğlu Kadir Yavuzel, "Aydın'da termometreler 52 dereceye kadar çıktı. Vatandaşların hem serinlemesi hem de babam başta olmak üzere tüm ölmüşlerimiz adına böyle bir hayır yapmayı daha uygun gördük. Rabbim tüm hayırlarımızı kabul etsin. Hayrımızdan nasiplenip, ölmüşlerimiz için bir Fatiha okuyan herkesten de Allah razı olsun" dedi.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın'da kar hayrının aslında asırlık bir gelenek olduğunu belirten ilin yaşlıları, buzdolabı ve klimanın yaygın olarak kullanılmaya başlaması ile bu hayrın unutulmaya yüz tuttuğunu belirterek, "Eskiden kar vakıfları olurdu. Aydın'da yaz mevsiminin kavurucu sıcağında en makbule geçen hayırlardan biri de kar şerbeti hayrı olurdu" diye konuştular. - AYDIN